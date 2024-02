Riot Games: Aus Projekt L wird 2XKO

Riot Games gab den offiziellen Namen von "Project L", dem 2v2 Tag-Team-basierten Fighting-Spiel, bekannt. Unter dem Namen "2XKO" launcht das Spiel voraussichtlich 2025 für PC, Xbox Series S|X und PS5.

"2XKO" ist ein Free-to-Play, Tag-Team-basiertes Fighting-Spiel, das in einer neuartigen Interpretation von "Runeterra" angesiedelt ist, der Spielwelt von "League of Legends". Dabei werden ikonische Charaktere aus League of Legends in das Spiel implementiert. "2XKO" legt seinen Fokus auf zu meisternde Spielmechaniken, die Möglichkeit, das eigene Können unter Beweis zu stellen, sowie spannende Wettkämpfe. Die Steuerung ist zudem zugänglich und ermöglicht einen schnellen Einstieg in das Spiel. 2XKO bietet Spielern die Option, im Duo-Play gemeinsam in einem Team gegen zwei weitere Gegnern anzutreten.

Obwohl der Name nun feststeht, befindet sich "2XKO" weiterhin in der Entwicklung. Im Laufe der kommenden Monate finden weitere Playtests statt, zu denen sich Fans bereits jetzt registrieren können. Ebenso wird es öffentliche Demo-Versionen geben. "2XKO" wird im April dieses Jahres auf der Evo Japan präsentiert.