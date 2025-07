2XKO: Geschlossene Beta angekündigt

Riot Games hat für September eine geschlossene Beta zu "2XKO" in Aussicht gestellt. Ausserdem kennen wir jetzt auch den nächsten Champion.

Die geschlossene Beta zu "2XKO" ist ab 9. September für den PC verfügbar und wird zu einem späteren Zeitpunkt auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S ausgeweitet. Der Spielfortschritt wird plattformübergreifend erzielt, sodass wir auch nach der geschlossene Beta unabhängig von PC oder Konsole gleichermassen auf unsere Accountinhalte zugreifen können.

Teilnehmer der vergangenen öffentlichen Play-Tests Alpha Lab 1 und/oder Alpha Lab 2 erhalten automatisch Zugang zur geschlossenen Beta auf PC. Neue Spieler können sich über diesen Link anmelden.

Zusätzlich zur geschlossenen Beta kündigt Riot Games auch an, dass der Charakter Vi, bekannt aus "League of Legends" und "Arcane", als spielbarer Champion in "2XKO" verfügbar sein wird. Besucher der Evo Las Vegas können Vi vor Ort auf dem Showfloor in der "2XKO"-Booth anspielen.