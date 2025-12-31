2XKO: Release-Datum geleaked

Wie Gematsu und andere Medien berichten, hat Riot Games in Form eines Trailers bekanntgegeben, dass "2XKO" die seit dem 07. Oktober laufende Early Access Phase am Januar 2026 verlässt. Das Free-to-Play-Kampfspiel soll an diesem Datum auf PlayStation 5, Xbox Series und PC launchen. Allerdings wurde der Trailer zum Zeitpunkt dieser Meldung wieder auf privat gestellt. Dies deutet darauf hin, dass der Trailer versehentlich zu früh gezeigt wurde und die Angabe somit vorsichtshalber noch als in Klammern gesehen werden sollte, da es keine separate Bestätigung darüber hinaus gegeben hat. Der Termin ist jedoch glaubhaft, weil zuvor der Konsolenlaunch für Januar angekündigt wurde (siehe zweiter Post weiter unten).

hello we’re 2xko, a free 2v2 fighting game made by @riotgames. we’re coming to console in january 2026 + you can play right now on pc pic.twitter.com/56PavUCe0U — 2XKO (@Play2XKO) December 12, 2025

Über 2XKO

DUO PLAY

"2XKO ist ein kostenlos spielbares Kampfspiel mit explosivem 2-gegen-2-Gameplay und schneller, intuitiver Steuerung. Stürze dich alleine in den Kampf und kontrolliere beide Champions in deinem Team, oder hole einen Freund dazu, um zusammen zu spielen.

LEGENDÄRE KÄMPFER

Entdecke eine Reihe von legendären Champions aus League of Legends und Arcane, die alle mit neuen, vom MOBA inspirierten und für das Kampfspiel-Genre adaptierten Angriffen ausgestattet sind.

RANGLISTE

Spieler, die sich gerne mit anderen im Wettkampf messen, können in Ranglistenspielen ihre Fähigkeiten testen. Starte die Spielersuche, erklimm die Rangliste, und sicher dir deinen Platz an der Spitze.

FEATURES

2-GEGEN-2-KAMPF

2XKO ist ein 2-gegen-2-Kampfspiel, bei dem gute Teamarbeit über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Meistere eine Vielzahl einzigartiger Auswechsel- und Unterstützungsmechaniken, um das gegnerische Duo auszuschalten und dir deinen Platz an der Spitze zu sichern.

FUSES

Fuses sind mächtige Spielstil-Modifikatoren, die die Regeln für dein Team auf den Kopf stellen. Egal, ob du neu im Tag-Kampfspiel-Genre bist oder schon ein alter Hase, es gibt immer einen Fuse, der zu dir passt.

LOBBYS

Betritt eine virtuelle Spielhalle, wo dein nächster Partner – oder Rivale – schon auf dich wartet. Mit Ranglisten-, ungewerteten und privaten Lobbys kannst du so spielen, wie du willst, egal ob du dich messen, zuschauen oder einfach nur Spass haben möchtest.

KOSTENLOS

Schalte neue Champions frei, erhöhe deine Championmeisterschaft und hol dir Belohnungen aus dem Kampfpass – alles kostenlos. Du kannst ein paar Münzen für zusätzliche Beute einwerfen, aber du musst nie bezahlen, um 2XKO zu spielen.

KOMPETITIVE INTEGRITÄT

2XKO hat einen erstklassigen Rollback-Netcode und erstklassige Anti-Cheat-Systeme, damit Spiele immer fair und ohne Lags ablaufen."