Caitlyn tritt "2XKO" bei und liefert Easter Egg

Mit "2XKO" hat Entwickler Riot Games sein erstes hauseigenes Fighting-Game veröffentlicht, das inzwischen offiziell für PC sowie PlayStation und Xbox verfügbar ist. Wie bereits "League of Legends" oder "Valorant" steht auch "2XKO" allen Spielerinnen und Spielern kostenlos als Free-2-Play-Titel zur Verfügung. Jüngst wurde mit Caitlyn der zwölfte spielbare Charakter hinzugefügt – inklusive eines kleinen Easter Eggs.

Caitlyn zählt neben Vi und Jinx zu den bekanntesten weiblichen Champions aus dem "League of Legends"-Universum. Die als Sheriff von Piltover agierende Kämpferin ist nun auch in "2XKO" vertreten. Optisch orientiert sich Riot Games dabei klar am eigenen MOBA, nimmt jedoch einige stilistische Anpassungen vor – etwa bei Caitlyns ikonischem Hut.

Genau dieser ist Teil des erwähnten Easter Eggs: Drücken Spielerinnen und Spieler während des Ladebildschirms eines Matches beide Special-Attack-Buttons gleichzeitig, erscheint Caitlyn ohne ihren Kopfschmuck. Vergleichbare kleine Spielereien gab es bereits nach der Veröffentlichung der Arcane-Skins, bei denen sich Charaktere durch bestimmte Tastenkombinationen ebenfalls optisch verändern liessen.