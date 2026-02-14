Akali und Senna kommen

Trotz einer Verkleinerung des Entwicklungsteams schreitet die Arbeit an Riot Games' Fighting-Game "2XKO" kontinuierlich voran. Nachdem mit Caitlyn kürzlich die erste Kämpferin nach dem ursprünglichen Kader veröffentlicht wurde, hat das Studio nun die Integration von zwei weiteren Charakteren angekündigt.

Demnach werden in naher Zukunft die aus "League of Legends" bekannten Champions Akali und Senna das Aufgebot erweitern, wobei Akali als nächste Ergänzung geplant ist. Parallel zum Ausbau des Charakter-Rosters arbeitet das Team an technischen und spielerischen Verbesserungen. Eine wesentliche Neuerung betrifft den Mehrspieler-Modus, da Spieler künftig die Möglichkeit erhalten sollen, lokal im Duo-Play anzutreten.

Zudem festigt der Titel seine Position im E-Sport-Bereich durch die offizielle Aufnahme in das Lineup des kommenden Genesis X3 Turniers. Dieses ist vor allem in der Super Smash Bros. Szene bekannt und wird in North Carolina ausgetragen.

"2XKO" ist aktuell als Free-to-Play-Titel für PC sowie für die aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen verfügbar.