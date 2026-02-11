2XKO: Team wird verkleinert

Riot Games gibt bekannt, dass das Team von "2XKO" verkleinert wird. Verantwortlich dafür ist ein eher verhaltener Marktstart des Prügelspiels.

Genauere Details dazu werden gleichzeitig auch genannt. Nach Unternehmensangaben erreichte die Spielerbindung an "2XKO" nämlich einfach nicht das notwendige Niveau, um die bisherige Teamgrösse dauerhaft zu tragen.

Die Weiterentwicklung des Titels erfolgt von nun an also mit reduzierter Belegschaft und konzentriert sich auf zentrale Verbesserungen. Betroffene Mitarbeiter erhalten entweder Angebote für andere Positionen innerhalb von Riot Games oder scheiden mit einer Abfindung von mindestens sechs Monaten aus.

Erst im Januar war ein interessantes Easter Egg in "2XKO" gesichtet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"2XKO" ist seit 20. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.