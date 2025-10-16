Protocol: Terminate angekündigt

One HP Studio stellt uns sein aktuell entwickeltes Projekt "Protocol: Terminate" vor. Es handelt sich um einen taktischen First-Person-Shooter für PC (Steam), bei dem wir uns mit bis zu vier Mitspielern einer künstlichen Intelligenz stellen, die mit der Zeit immer gefährlicher wird. Schleichen und verdeckt bleiben ist dabei manchmal weiser, als sich kopflos durch die Gegend zu ballern. Los gehen soll das Spektakel im vierten Quartal 2026. Über den Entwicklungsstand werden Fans auf der Website von One HP Studio auf dem Laufenden gehalten.

Über Protocol: Terminate

"Eine Zukunft, in der die Menschheit keine eigenen Kriege mehr führt. Schlachten werden von Maschinen ausgetragen - selbstlernenden KIs, die entscheiden, wer siegt und wer fällt. Doch im Chaos der Kämpfe tritt immer häufiger ein "anomales Verhalten" auf - Roboter entwickeln ein eigenes Bewusstsein und beginnen, nach ihren eigenen Regeln zu spielen. Ihr seid die Debugger. Menschen ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Eure Mission ist es, die "erwachten" Maschinen auszuschalten, die Wahrheit zu vertuschen und den Mythos der Unfehlbarkeit der KI aufrechtzuerhalten. Aber in einer Welt, in der Legionäre lernen, sich weiterentwickeln und beginnen, den Menschen als Hindernis zu sehen... wie viel Zeit bleibt der Menschheit noch?

KOOP

Spielt gemeinsam in einem Team von bis zu 4 Spielern. Arbeitet zusammen: deckt einander, hackt Terminals, lenkt Feinde ab und kämpft euch lebend hinaus. Jeder Fehler hat seinen Preis - überleben ist nur gemeinsam möglich.

ADAPTIVES KI

Euer Gegner ist keine geskriptete Maschine, sondern ein lebendiger Jäger. Der Roboter lernt, analysiert euer Verhalten und passt sich den Taktiken eures Teams an. Er mag langsam wirken, wenn er durch die Korridore streift, doch schon bald wird er genau wissen, wo ihr euch versteckt. Jede Begegnung ist einzigartig. Jeder Zusammenstoss gefährlicher als der vorherige.

SCHLEICHEN

Manchmal ist der Schuss die schlechteste Entscheidung. Versteckt euch, lenkt den Feind mit Geräuschen ab, schaltet das Licht aus und nutzt die Umgebung, um unentdeckt zu bleiben. Aber denkt daran: der Roboter hört alles, was ihr hört. Kommt ihm zu nahe - und es ist tödlich.

ANPASSUNG

Stellt eure Ausrüstung nach eurem Spielstil zusammen. Module, Visiere, Schäfte und weiteres Zubehör für eure Waffen. Fähigkeiten und Upgrades für das PDA: Hacking, Fallen, verbesserte Kampfeffizienz. Jedes Setup eröffnet neue Spielweisen und macht euer Team einzigartig - jede Session unvergesslich."