Der heutige Day of the Devs bot einen Einblick hinter "Prove You’re Human". Dabei handelt es sich um das First-Person-Narrative-Adventure, in dem ihr eine KI davon überzeugen müsst, dass sie nicht menschlich ist, von sunset visitor, dem Entwickler des mit dem Peabody Award ausgezeichneten "1000xRESIST", und Black Tabby Publishing.

Der Ankündigungs-Trailer

Hört von Narrative Designer Pinki Li und Künstler Daniel Beaulieu mehr über die Erschaffung von Mesa, der KI im Zentrum von "Prove You’re Human". Was diente ihnen als Inspiration? Wie haben sie das unverwechselbare Aussehen ihres Gesichts animiert? Wie haben sie das Schreiben, die Animation und die Programmierung integriert, um Mesa zum Leben zu erwecken … all das, um euch vor die Aufgabe zu stellen, ihr diese Illusionen zu nehmen?

"Prove You’re Human verlangt von euch, euch in zwei Hälften aufzuteilen, um sowohl physische als auch digitale Aufgaben zu bewältigen. Diese Dualität spiegelt sich im gesamten Spiel wider, treibt aber auch unseren Entwicklungsansatz voran. Unser Team besteht aus Künstlern in all ihren Formen: Tänzern, Musikern, Filmemachern und mehr. Wir erforschen sie alle als Ausdrucksformen unserer eigenen gelebten Erfahrungen, um eine echte menschliche Verbindung zwischen unseren Realitäten zu schaffen und die Unterschiede zu feiern, die uns miteinander verbinden."

Remy Siu, Gründer von sunset visitor