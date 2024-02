Sony stellt weitere PC-Portierungen von First-Party-Titeln in Aussicht

Nachdem wir gestern bereits erfuhren, dass im nächsten Fiskaljahr (also bis zum 31. März 2025) keine neuen grossen Titel von bereits existierenden Franchises für PS5 erschienen werden, folgte heute ein Nachschlag. So gab Sony bekannt, dass PC-Portierungen von First-Party-Titeln ein wichtiges Element in einem aggressiven Wachstumsplan seien.

Sony Präsident und PlayStation Chairman Hiroki Totoki erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Fertigungskosten der PlayStation-Hardware nur in sehr begrenztem Masse gesenkt werden könnten und dies auch von äusseren Faktoren abhinge. Mit einem starken First-Party-Portfolio auf dem PC könne man jedoch den Profit einfacher steigern.

Dies wäre eine Abkehr von der Taktik in der Vergangenheit, wo nur vereinzelt First-Party-Titel für den PC erschienen. Unklar ist auch, ob sich an der bisherigen Exklusivitätsperiode von mindestens einem Jahr etwas ändern wird. Hiervon waren jedoch bereits einige Titel, wie etwa Live-Service-Games, ausgenommen.