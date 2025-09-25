State of Play am 24.9.2025: Das wurde gezeigt

Am gestrigen Abend um 23 Uhr strahlte Sony bekanntlich eine neue State of Play-Ausgabe aus. Folgende Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:

Saros

Erscheint am 20. März 2026 exklusiv für PS5 und wurde, wie schon im Vorfeld angekündigt, mit einem umfangreichen Gameplay-Trailer gewürdigt.

Zero Parades

War bereits bei der gamescom Opening Night Live für den PC angekündigt worden und kommt irgendwann im nächsten Jahr auch für PS5. Hierbei handelt es sich bekanntlich um das neue Projekt von ZA/UM, den Machern von "Disco Elysium".

Microsoft Flight Simulator 2024

Kommt am 8. Dezember auch für PS5. Die PlayStation VR2 wird zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls unterstützt.

Beim "Microsoft Flight Simulator 2024" handelt es sich um den nächsten Teil der renommierten Reihe. Es ist der ehrgeizigste Flugsimulator für Verbraucher, der jemals entwickelt wurde, um die neuesten Technologien in den Bereichen Simulation, Cloud, maschinelles Lernen, Grafik und Spiele zu nutzen. Der "Microsoft Flight Simulator 2024" geht über die blosse Bedienung des Flugzeugs hinaus und ermöglicht es den Spielern, ihren Traum von der ultimativen Karriere in der Luftfahrt zu verfolgen.

Der "Microsoft Flight Simulator 2024" ist bereits seit dem 19. November 2024 für Xbox Series X und den PC erhältlich.

Battlefield 6

Ist ja ab 10. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein frischer Trailer stellte hier nochmal die Kampagne vor.

In "Battlefield 6" kehrt die Mischung aus intensiven Gefechten, grossen Schlachten und Spielfreiheit zurück. Wir können darin Mauern und Gebäude sprengen, um uns einen taktischen Vorteil zu verschaffen oder Luftgefechte im Himmel bestreiten. Panzer und Kampfjets bieten zudem in den gross angelegten Schlachten jede Menge Vorteile – die stärkste Waffe wird jedoch der eigene Squad sein.

Deus Ex Remastered

Erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC. Einen Release Date Trailer gab es ebenfalls zu sehen.

Halloween: The Game

Hat mit dem 8. September 2026 jetzt auch einen Releasetermin und wurde mit einem neuen Trailer gewürdigt.

"Halloween: The Game" inszeniert den Schrecken von 1978 als asymmetrische Horror-Sandbox, in der wir entweder Michael Myers verkörpern oder die Vorstadt Haddonfield verteidigen. Wer die Maske aufsetzt, schlüpft darin in die Rolle des Boogeyman, schleicht durch Schatten, nutzt tödliche Fähigkeiten und jagt Opfer mit unerbittlicher Obsession. Als Gegner treten Bürger, Polizisten und spielergesteuerte Helden auf, welche mit improvisierten Waffen, cleverem Vorgehen und organisierter Zusammenarbeit Widerstand leisten.

Zum ersten Mal lässt sich dabei die legendäre Nacht aus Michaels Perspektive in einem eigenständigen Einzelspieler-Modus erleben, welcher die Ereignisse des Kultfilms nacherzählt und gleichzeitig frische Szenarien eröffnet. Abseits davon entfalten sich dynamische 1-gegen-4-Partien, in denen jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmt. Je besser die Verteidiger darin zusammenarbeiten, desto stärker reagieren Polizei und Nachbarschaft, wodurch ein spannendes Gleichgewicht entsteht.

Die Technik von "Halloween: The Game" basiert auf der Unreal Engine 5 und sorgt mit detailreicher Beleuchtung, realistischen Animationen und interaktiven NPCs für eine intensive Atmosphäre. Jede Begegnung verändert dabei den Ablauf, sodass kein Durchgang dem anderen gleicht.

Last Epoch

Nach dem PC-Release am 21. Februar 2024 wird das Action-Rollenspiel irgendwann auch für PS5 veröffentlicht. Mit an Bord ist dann gleich die Orobyss-Erweiterung.

"Last Epoch" kombiniert Zeitreisen, aufregende Dungeon-Abenteuer, fesselnde Charakteranpassung und endlose Wiederspielbarkeit, um ein Action-Rollenspiel für Veteranen und Neulinge zugleich zu schaffen. Bereise die Welt von Eterras Vergangenheit und stelle dich finsteren Imperien, zornigen Göttern und unberührter Wildnis – alles, um einen Weg zu finden, die Zeit selbst vor der Leere zu retten.

The Seven Deadly Sins: Origin

War ja bereits auf dem Summer Game Fest und der gamescom Opening Night Live vertreten und hat jetzt mit dem 28. Februar 2026 auch einen Releasetermin.

Sonic Racing: CrossWorlds

Erscheint ja heute und nun wurde noch ein Mega-Man-DLC dafür vorgestellt.

Nioh 3

Wird tatsächlich ab 6. Februar 2026 für PS5 und den PC verfügbar sein (wodurch sich ein vorheriges Gerücht bestätigt hat).

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered

Wurde mit einem ersten Trailer vorgestellt und kommt am 19. März 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.

Code Vein II

Hat mit dem 30. Januar 2026 jetzt auch einen Releasetermin. Die Plattformen (PS5, Xbox Series X und der PC) waren ja schon vorher bekannt.

"Code Vein II" entführt uns in eine düstere Zukunft, in der Wiedergänger plötzlich zu gefährlichen Bestien mutieren. Als Jäger kämpft wir darin gegen den drohenden Untergang - unterstützt von der geheimnisvollen Lou, welche die Zeit beeinflussen kann. Die Handlung verknüpft dabei Gegenwart und Vergangenheit, um verlorene Wahrheiten aufzudecken. Taktisch anspruchsvolle Kämpfe und ein variables Build-System erlauben zudem individuelle Spielstile. KI-gesteuerte Partner mit eigenen Fähigkeiten begleiten uns durch eine bedrohliche Welt voller Herausforderungen und Entscheidungen mit weitreichenden Folgen.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Wurde mit einem neuen Übersichtstrailer gewürdigt und erscheint ja schon am 30. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.

Let It Die Inferno

Ist ab 3. Dezember für PS5 und den PC erhältlich.

Chronoscript: The Endless End

Neues Action-Adventure, kommt im Laufe des nächsten Jahres für PS5.

Crimson Desert

Hat mit dem 19. März 2026 jetzt auch einen Releasetermin.

Gran Turismo 7

Bekommt im Dezember das umfangreiche Spec-3-Update, unter anderem mit neuen Strecken und Autos, spendiert.

Marvel's Wolverine

Dazu wurde zum Abschluss ein Gameplay-Trailer gezeigt. Erscheint irgendwann im Herbst 2026.