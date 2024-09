State of Play angekündigt

Was bereits durch die Gerüchteküche schwirrte, wurde mittlerweile bestätigt. So strahlt Sony heute um Mitternacht eine neue Ausgabe seines State of Play-Formats aus.

Erste inhaltliche Informationen dazu gibt es auch schon. Demnach wird die Präsentation eine Dauer von etwa 30 Minuten haben und in diesem Zeitraum mehr als 20 Titel für PlayStation 5 und PlayStation VR2 thematisieren. Konkrete Namen werden dabei zwar nicht genannt, aber allgemein gelten das "Silent Hill 2 Remake" und "Until Dawn" als sicher. Theoretisch könnten zum Beispiel auch Remaster von "Horizon Zero Dawn" und "Days Gone" enthüllt werden. Zu Aloys Abenteuer wurde ja erst kürzlich ein neues Rating gesichtet. Und die PlayStation 5 Pro findet sicher auch Erwähnung.

Welche Spiele würdet ihr gerne beim heutigen State of Play sehen?