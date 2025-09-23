State of Play angekündigt

Sony hat gerade eine weitere State of Play-Präsentation in Aussicht gestellt. Sie kann bereits morgen ab 23 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen zum nächsten State of Play gibt es auch schon. So wird man in diesem Rahmen rund 35 Minuten lang neue Einblicke in mit Spannung erwartete Titel von Drittanbietern und unabhängigen Entwicklern sowie Updates zu Titeln der PlayStation Studios bieten. Darunter sind fast fünf Minuten Gameplay aus "Saros" von Housemarque. Erfahrungsgemäss dürfen wir uns auch noch auf ein paar Überraschungen freuen.

Welche Spiele würdet ihr gerne beim morgigen State of Play sehen?