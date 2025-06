State of Play angekündigt

Bereits morgen um 23 Uhr wird Sony eine neue Ausgabe seines State of Play-Formats auf den üblichen Kanälen ausstrahlen. Erste inhaltliche Information dazu gibt es auch schon.

Demnach wird das morgige State of Play einen Umfang von mehr als 40 Minuten haben. Es erwarten uns darin News und Updates zu herbeigesehnten PS5-Spielen, wobei eine Auswahl von grossartigen Titel von weltweiten Schöpfern hervorgehoben wird. Etwas auffällig ist, dass in dieser Aufzählung die PlayStation VR2 keine Erwähnung findet. Konkrete Namen nennt man ebenfalls nicht. Also lassen wir uns am besten einfach mal überraschen.

Welche Spiele würdet ihr gerne beim morgigen State of Play sehen?