State of Play in der nächsten Woche?

Aktuell zirkuliert das Gerücht, dass in der nächsten Woche ein State of Play ausgestrahlt werden könnte. Wir geben eine Wasserstandsmeldung ab.

So sagt der renommierte Leaker NateTheHate, das ungefähr am Valentinstag, also dem 14. Februar, ein weiteres State of Play ausgestrahlt wird. Besagter NateTheHate hatte etwa schon die Enthüllung der Switch 2 korrekt prognostiziert. Dazu kommt, dass Sony seit 2021 immer im Februar ein State of Play ausstrahlte.

Über konkrete Titel wird auch schon spekuliert. So könnte es sein, dass wir frisches Material zu "Ghost of Yotei" gezeigt bekommen. Auch "Marathon", "Fairgame$", "Death Stranding 2" und "Marvel's Wolverine" sind in diesem Kontext zu vernehmen.

Was glaubt ihr, wird in der kommenden Woche ein State of Play ausgestrahlt? Und wenn ja, welche Titel werden dann zu sehen sein?