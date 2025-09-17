State of Play in der nächsten Woche?

Momentan verdichten sich die Gerüchte, dass irgendwann in der nächsten Woche ein State of Play ausgestrahlt werden könnte. Wir geben eine aktuelle Wasserstandsmeldung ab.

So sagt der für gewöhnlich sehr gut informierte Insider Nate The Hate, dass im Laufe der nächsten Woche ein Satte of Play stattfindet. Zuvor hatte bereits Insider Gaming von einer entsprechenden Präsentation gesprochen, welche Ende September über die Bühne geht.

Sony hat sich bisher natürlich noch nicht dazu geäussert, weshalb wir die Sache als Gerücht verbuchen müssen. Zu konkreten Titeln, die angeblich in diesem Rahmen gezeigt werden, wurde auch noch nichts gesagt.

Welche Spiele würdet ihr gerne beim nächsten State of Play sehen?