State of Play - 12. Februar 2025: Das wurde gezeigt

Gestern um 23 Uhr strahlte Sony bekanntlich ein neues State of Play auf den üblichen Kanälen aus. Folgende Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:

Monster Hunter Wilds

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

Erscheint bekanntlich am 28. Februar

Shinobi: Art of Vengeance

Erscheint am 29. August

Sonic Racing: CrossWorlds

Closes Network Test am 21. Februar, erscheint im weiteren Jahresverlauf

Digimon Story: Time Stranger

Im weiteren Jahresverlauf erhältlich

Lost Soul Aside

Bei "Lost Soul Aside" handelt es sich um ein Rollenspiel in der Unreal Engine 4. Ursprünglich wurde es im Alleingang vom Südkoreaner Bing Yang entwickelt. Sony gefiel der erste Trailer jedoch so gut, dass der Publisher das Spiel anschliessend unterstützte.

Hat mit dem 30. Mai jetzt auch einen Releasetermin

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

In "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" begeben wir uns auf ein modernes Piratenabenteuer mit einem Ex-Yakuza, welcher jetzt Piratenkapitän ist, und seiner Crew, die sich auf der Jagd nach verlorenen Erinnerungen und einem legendären Schatz aufregende Kämpfe an Land und auf See liefert. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

Demo ab morgen verfügbar, Spiel bekanntlich ab dem 21. Februar

Dave the Diver

In "Dave the Diver"" erforschen wir die Tiefsee und leiten zugleich eine Sushi-Bar. Wir schliessen uns Dave und seinen exzentrischen Freunden an, um die Geheimnisse zu lüften, die sich in den Tiefen des geheimnisvollen Blauen Lochs verbergen. Wir entdecken in diesem Meeresabenteuer einen Ozean voller Mysterien, spielen Minispiele, erledigen zusätzliche Quests und betreiben nebenbei mit Erfolg unser Sushi-Geschäft.

Bekommt im April einen Crossover-DLC mit "Like a Dragon"

Splitgate 2

"Splitgate 2" wurde auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt, um ein AAA-Ego-Shooter-Erlebnis zu bieten. Der Titel bietet objektbasierte Spielmodi und futuristische Karten, welche die Fähigkeiten von uns herausfordern und erweitern. Die Entwickler haben die Action komplett überarbeitet, um sowohl neuen als auch bestehenden Fans ein revolutionäres Erlebnis zu bieten.

Alpha ab 27. Februar, Vollversion kommt im weiteren Jahresverlauf

WWE 2K25

"WWE 2K25" lässt euch in die Geschichte von The Bloodline eintauchen! Im neuen 2K Showcase erlebt ihr die legendäre Wrestling-Familie und die Anoa'i-Dynastie hautnah. Jedes Match bietet drei mögliche Ausgänge: Relive History, Rewrite History oder Create History. Euch erwarten actiongeladene Duelle mit Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu und vielen weiteren Wrestling-Ikonen.

Erscheint bekanntlich am 14. März, Trailer zeigt den neuen Island-Modus

Borderlands 4

"Borderlands 4" ist der vierte Hauptteil der Serie und das insgesamt siebte Spiel im Franchise. Wir schlüpfen darin erneut in die Rolle eines legendären Kammerjägers und begeben uns auf die Suche nach geheimen Alienschätzen, während wir alles, was uns im Weg steht, wegpusten.

Eigenes State of Play kommt bald, Spiel erscheint am 23. September

Split Fiction

In "Split Fiction" werden wir eine Vielzahl von Sci-Fi- und Fantasy-Mechaniken und Fähigkeiten entdecken. Im Abenteuer fliehen wir vor einer drohenden Supernova, tanzen mit einem Affen um die Wette, probieren ein paar coole Hoverboard-Tricks aus, kämpfen gegen ein böses Kätzchen und schwingen uns auf Schwerkraft-Bikes, Sandhaie und andere fahrbare Untersätze. In völlig unterschiedlichen Welten warten an jeder Ecke überraschende Herausforderungen auf uns.

Erscheint am 6. März

Directive 8020

Hat jetzt mit dem 2. Oktober einen Termin

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Erscheint am 13. Juni

The Midnight Walk

Ab 8. Mai für PS5 und PlayStation VR2 erhältlich

Darwin’s Paradox

Erscheint im weiteren Jahresverlauf

Warriors: Abyss

Ab jetzt erhältlich

Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Wie schon im Vorgänger schlüpft man auch in "Onimusha 2: Samurai's Destiny" in die Rolle eines Samurais, der die dunklen Schergen des Dämonenfürsten Nobunaga Oda besiegen muss. Diesmal kämpft man mit dem Samurai Yagyu Jubei gegen dämonische Unholde. Hierbei wurde der Held einer real existierenden Person, nämlich dem japanischen Schauspieler Yusaku Matsuda, nachempfunden.

Erscheint am 23. Mai auch für PS4, Xbox One, Switch und PC

Onimusha: Way of the Sword

"Onimusha: Way of the Sword" spielt in Kyoto während der frühen Edo-Periode. In dieser Zeit des relativen Friedens in Japan hat das Böse die alte Stadt heimgesucht. Kyoto hat sich in einen unheimlichen und beunruhigenden Ort verwandelt und wurde vom Dämonen Genma heimgesucht. Im ersten Trailer zu "Onimusha: Way of the Sword" liefert sich nun ein einsamer, mit dem Oni-Handschuh bewaffneter Samurai einen erbitterten, blutigen Schwertkampf mit diesen höllischen Kreaturen aus einer anderen Welt.

Wird irgendwann im nächsten Jahr veröffentlicht

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

Erscheint tatsächlich am 28. August (Datum ja schon vorher quasi bekannt)

Hell is Us

"Hell is Us" spielt in einem fiktiven Land namens Hadea, einer isolierten und vom Bürgerkrieg zerrütteten Nation. Wir übernehmen darin die Rolle von Remi, der in Hadea geboren wurde und nach einigen Jahren im Ausland in seine Heimat zurückkehrt, um Antworten zu seiner Vergangenheit zu finden.

Obwohl Kämpfe ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses sind, ist "Hell is Us" nicht als Soulslike-Titel zu betrachten. Vielmehr ist das Kampfsystem so konzipiert, dass es einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad bietet, ohne übermässig bestrafend zu sein. Es müssen viele unterschiedliche Bewegungen gemeistert werden während die Angriffe der Gegner einige Anpassung erfordern. Dabei kann sich auf diverse Waffen und Fähigkeiten verlassen werden. Ausserdem lenkt eine Drohne namens KAPI Gegner ab oder ermöglicht Spezialangriffe, was diese im Kampf unverzichtbar macht.

"Hell is Us" bietet zudem einen besonderen Designansatz, der am besten mit dem Begriff „Player Plattering“ beschrieben werden kann. Dieser Ansatz fördert Erkundung und Nachdenken, indem auf die bekannten Formen der Spielhilfen verzichtet wird. "Hell is Us" verfügt demnach weder über Marker noch über Quest-Tagebücher, die vorgeben, was zu tun ist. In Hadea gibt es allerdings zahlreiche Orte und Geheimnisse zu entdecken: Wir müssen unsere Neugier und unsere Instinkte nutzen, um Orte wie uralte, vergessene Verliese zu finden, die von Geschichte durchdrungen sind. Zu diesem Thema werden in einem kommenden Video neue Informationen enthüllt.

Ist tatsächlich ab 4. September erhältlich (womit sich eine gestrige Meldung bestätigte)

Lies of P

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

Bekommt irgendwann im Sommer den “Overture”-DLC

Dreams of Another

Erscheint in diesem Jahr für PS5 und PlayStation VR2

Days Gone Remastered

Bei "Days Gone handelt es sich um ein Action-Adventure mit offener Welt. Es spielt zwei Jahre nach einer verheerenden, weltweiten Pandemie in einer rauen Wildnis. Wir schlüpfen darin in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, welcher in diesem todbringenden Land einen neuen Lebensinhalt sucht. Auf deiner Suche nach Materialien für wichtige Gegenstände und Waffen durchstreifen wir verlassene Siedlungen.

Erscheint am 25. April für PS5

Stellar Blade

Protagonistin Eve muss in "Stellar Blade" die Welt vor einer feindlichen Invasion aus dem All befreien, welche die Menschen von der Erde vertrieben hat. Die Trailer zeigen spektakuläre Schwertkämpfe mit Aliens und anderen Feinden, in denen auch geschicktes Ausweichen, gut getimte Konter und im richtigen Moment ausgeführte Kombos von hoher Bedeutung für den Sieg sind. Magie-artige Skills zählen ebenfalls zum Repertoire, das sich die Heldin im Laufe des Kampagne aneignet.

Neuer “Goddess of Victoey: Nikke”-DLC kommt im Juni

Lost Records: Bloom & Rage

In "Lost Records: Bloom & Rage" filmen wir unseren letzten Sommer in Velvet Cove, indem wir in die Rolle von Swann schlüpfen, einem schrägen, introvertierten Mädchen, das nichts lieber tut, als das reale Leben durch die Linse ihres treuen Camcorders einzufangen. Wir lernen dabei unter anderem die rebellische Draufgängerin Nora, die besonnene Anführerin Autumn und die geheimnisvolle und willensstarke Kat kennen.

Erscheint bekanntlich am 18. Februar und 15. April

Blue Prince

Ist irgendwann im Frühling erhältlich

Abiotic Factor

Ist im Lauf des Sommers erhältlich

Tides of Annihilation

Ist bisher noch unterminiert

Metal Eden

Erscheint am 6. Mai

Mindseye

Ist im Laufe des Sommers erhältlich

Saros

Erscheint irgendwann im nächsten Jahr