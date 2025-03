Weitere Entlassungen bei PlayStation Visual Arts

Bei den PlayStation-Studios Visual Arts in San Diego ist es zu Entlassungen gekommen. Damit setzt Sony die hausinternen Umstrukturierungen fort.

Laut einer Quelle, die in diesem Zusammenhang von Kotaku angeführt wird, sind die Entlassungen jedoch umfassender als zunächst angenommen. Betroffene Mitarbeiter wurden demnach darüber informiert, dass ihr letzter Arbeitstag bereits der 7. März, also morgen, sein wird. Die Visual Arts Group bietet internen künstlerischen und technischen Support für die PlayStation Studios und war unter anderem an den beiden Neuauflagen von "The Last of Us" beteiligt.

Sony hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.