Zeitraum für nächstes State of Play bekannt?

Während wir uns bereits heute um 16 Uhr auf eine neue Präsentation von Nintendo freuen dürfen, gibt es ganz aktuell auch Gerüchte über den Zeitraum für das nächste State of Play von Sony. Wenn dies am Ende zutrifft, müssten wir gar nicht so sonderlich lange darauf warten.

Demnach erklärt Jeff Grubb von Giant Bomb, dass das nächste State of Play irgendwann Ende September auf den üblichen Kanälen zu sehen sein wird. Sony hat den Termin bisher natürlich noch nicht bestätigt, weshalb wir es als Gerücht verbuchen müssen. Der Zeitraum klingt jedoch relativ logisch, da Ende September auch die Tokyo Game Show stattfindet und man in einem State of Play die dortigen Neuankündigungen gleich mal einer breiteren Masse präsentieren könnte.

