Sony kündigt Upgrade für PlayStation 5 Pro an

Die PlayStation 5 Pro gibt es gerade einmal seit November letzten Jahres und schon wird an einem Upgrade gearbeitet. Wie wir von dem Architekten der PlayStation 5 und 5 Pro Mark Cerny in einem Interview von Digital Foundry erfahren, soll die PSSR, die PlayStation Spectral Super Resolution, voraussichtlich durch ein Software-Update verbessert werden.

PSSR fehlt bei der regulären PlayStation 5 und ermöglicht der Pro-Version der Konsole Upscaling und Verbesserung von Bildern mittels künstlicher Intelligenz. So können beispielsweise Spiele mit einer 720p-Auflösung in 4K dargestellt werden, und zusätzlich mit visuellen Effekten ergänzt werden. Allerdings funktioniert dies nicht immer wie es sollte und hat in einigen Fällen sogar den Effekt, dass es schlechter als auf der PlayStation 5 aussieht. Aus einer Partnerschaft zwischen Sony und AMD sollen in dem wohl 2026 erscheinenden Upgrade die Fehler behoben und die Qualität verbessert werden, mit dem Ziel, etwas Ähnliches wie AMDs FSR 4 Upscaling Technologie für die PlayStation 5 Pro zu ermöglichen. Auch bei der PlayStation 6 soll das Upgrade zur Anwendung kommen.