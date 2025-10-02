Psycho Dead vorgestellt

Moon Catalyst hat "Psycho Dead" angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, verrät der zugehörige Gameplay-Trailer.

Inhaltlich verbindet "Psycho Dead" klassische Survival-Horror-Elemente mit einer Science-Fiction-Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht dabei Elixia, ein Mädchen mit aussergewöhnlichen psychischen Kräften, welches aus einem geheimen Forschungslabor voller monströser Kreaturen fliehen muss. Ihre Fähigkeiten reichen von Telekinese über Energie-Stösse bis hin zu Schutzbarrieren, die sowohl im Kampf als auch beim Lösen von Rätseln eine entscheidende Rolle spielen.

Die Gegner sind bizarre Gestalten aus fehlgeschlagenen Experimenten, die mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet sind und unermüdlich die Verfolgung der Protagonistin aufnehmen. Wir bewegen uns durch ein weitläufiges Labor, das gleichermassen Bedrohung und Rätsel bereithält. Dabei wechseln sich actionreiche Konfrontationen mit Momenten der Anspannung ab, in denen Schleichen und geschicktes Ausweichen wichtig werden. "Psycho Dead" kombiniert dabei konzeptionell knappe Ressourcen, Rückverfolgung bekannter Areale und ein dynamisches Leveldesign zu einer Erfahrung, die Spannung, Freiheit und taktische Entscheidungen miteinander verbindet.

"Psycho Dead" erscheint im nächsten Jahr für PS5 und den PC. Für den PC ist sogar schon eine spielbare Demo verfügbar.