Psycho Dead: Atmosphärischer Trailer

Abseits der formalen Ankündigung gab es bisher noch nicht viele Informationen zu "Psycho Dead". Das hat Moon Catalyst jetzt mit einem frischen Trailer gendert.

Hier wird uns fast eineinhalb Minuten lang das Kampfsystem von "Psycho Dead" nähergebracht. Dabei gibt es einige flotte Sequenzen zu sehen und es wird stellenweise auch kräftig auf Atmosphäre gesetzt. Einige der Gegner machen ebenfalls Eindruck.

"Psycho Dead" war im Oktober 2025 mit einem ersten Trailer enthüllt worden. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Psycho Dead" erscheint irgendwann in diesem Jahr für PS5 und den PC.