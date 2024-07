Psychonauts 2: Neues Update zur Serie über die Entwicklung

Double Fine hat ein neues Update zur Serie über die Entwicklung von "Psychonauts 2" veröffentlicht. Hier sind wir inzwischen bei der 33. Episode angelangt.

Besagte Episode hat eine Laufzeit von fast 95 Minuten und heisst "We Wrote It Down". Es geht darin etwa um den Launch von "Psychonauts 2". Zudem möchte man erneut den Spass zeigen, den das Team bei dessen Fertigstellung hatte.

Bei "Psychonauts 2" handelt es sich um ein dreidimensionales Jump 'n' Run für Einzelspieler. Wir steuern darin Razputin "Raz" Aquato, das zehnjährige Ausreisserkind einer Zirkusakrobatenfamilie, welches mächtige übersinnliche Fähigkeiten besitzt, die es ihm erlauben, in die Gedanken anderer einzudringen.

"Psychonauts 2" erschein am 25. August 2021 für PS4, Xbox One, Xbox Series X und den PC.