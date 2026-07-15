PUBG Mobile: Tausende Fans feierten in Paris

Ein actiongeladenes Wochenende lang verwandelte sich Paris in einen immersiven Naruto-Spielplatz: Fans erlebten exklusive Aktivitäten an mehreren ikonischen Locations, darunter die Japan Expo, Les 4 Temps – La Défense sowie zahlreiche cityweite Aktionen im Naruto-Look.

In Paris fanden Feierlichkeiten zur neuen Kollaboration von "PUBG Mobile" und Naruto statt. Vor Ort konntet ihr Hands-on-Gameplay testen, Themen-Installationen ansehen und Merchandise erhalten. Bei einem Naruto Run durch die Stadt stellten hunderte Fans einen bekannten Moment aus dem Anime nach. Zusätzlich gab es ein Creator-Programm, interaktive Fan-Erlebnisse und einen eigenen Themen-Bus, der bekannte Wahrzeichen der Stadt ansteuerte.

Sivan Chen, Senior Director beim PUBG Mobile Team, betonte, dass die rege Teilnahme am Event, der Japan Expo und im Pop-up die Leidenschaft von euch und den Anime-Fans verdeutlicht.

Das Offline-Event begleitete den Launch von "PUBG Mobile" Version 4.5. In der Zusammenarbeit, die unter Aufsicht des Naruto Production Committee entstand, könnt ihr Orte wie das Versteckte Dorf im Blattwerk, den Hokage-Felsen und das Finale Tal erkunden. Dabei meistert ihr Ninjutsu wie Rasengan, Chidori, Schattenklon-Jutsu und das Fliegender-Donnergott-Jutsu. Zudem lassen sich thematische Inhalte zu Charakteren wie Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Hinata, Tsunade, Jiraiya, Gaara und Madara freischalten.

Event in Zahlen