Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs im Launch-Trailer

3, 2, 1 - Schabernack! Der wohl berühmteste Kobold der Welt, der Pumuckl, ist bereit, sein neuestes Abenteuer auf PC und Nintendo Switch zu erleben: "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" ist ab sofort erhältlich!

Der Pumuckl durchstreift fröhlich die Werkstatt von Meister Eder und stösst auf ein altes Buddelschiff. Neugierig, wie der kleine Kobold nun mal ist, öffnet er die Flasche und wird unversehens in eine magische Piratenwelt gezogen! Dort begegnet er unter anderem dem verschrobenen Käpt'n Krimskrams, einem waschechten Piraten. Doch das Schiff ist vom Piratenkönig verflucht, und gemeinsam mit Käpt'n Krimskrams versucht Pumuckl nun, diesen Fluch zu brechen.

In "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" erwartet euch ein Abenteuer voller Rätsel, Entdeckungen und typisch koboldigem Durcheinander. Im optionalen kooperativen Mehrspieler-Modus übernehmt ihr die Kontrolle über Pumuckl und natürlich Käpt’n Krimskrams selbst.