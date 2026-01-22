Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs hat einen Releasetermin

Entwickler Quantumfrog und Publisher THQ Nordic haben den Erscheinungstermin von "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" verkündet. Demnach beginnt das aktuelle Abenteuer des ikonischen Kobolds im März.

So wird "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" ab 5. März für Switch und den PC erhältlich sein. In einem brandneuen Trailer gibt es jetzt schonmal Eindrücke aus der kunterbunten Piratenwelt, in die es Pumuckl in seinem neuen Abenteuer verschlägt.

In "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" erwartet uns nämlich eine humorvolle Reise voller Rätsel, Entdeckungen und typisch koboldigem Durcheinander. Im optionalen kooperativen Mehrspieler-Modus übernehmen wir zudem die Kontrolle über Käpt’n Krimskrams und natürlich Pumuckl selbst. Die digitale Umsetzung der berühmten Koboldfigur basiert dabei auf der Kultfigur von Ellis Kaut und dem Originalentwurf der Pumuckl-Figur von Barbara von Johnson.

Der Titel richtet sich an grosse und kleine Abenteurer, an Fans der Originalgeschichten ebenso wie an Gamer, die Lust auf ein charmantes, familienfreundliches Erlebnis haben. Quantumfrog verbindet dabei moderne Gameplay-Elemente mit liebevoll gestaltetem Leveldesign und dem unverwechselbaren Humor des vermutlich berühmtesten Kobolds aller Zeiten.