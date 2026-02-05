Pure Pool Pro kommt nächste Woche für PS5 & PC

Publisher Ripstone Games und Entwickler Rockwater haben einen Erscheinungstermin für "Pure Pool Pro" für PS5 und PC verkündet. Xbox-Besitzer freuen sich zumindest über ein entsprechendes Fenster.

So wird "Pure Pool Pro" bereits ab 12. Februar für PS5 und PC erhältlich sein. Auf Xbox Series X wird es irgendwann im Frühjahr soweit sein, wobei ein genauer Termin natürlich noch folgen wird.

Schon jetzt werden wir mit einem neuen Trailer auf "Pure Pool Pro" eingestimmt. Dieser widmet sich über eine Minute lang den zentralen Features der Sportsimulation. So werden uns etwa die Atmosphäre am Billardtisch und die Physik der Kugeln nähergebracht.

"Pure Pool Pro" war im April 2025 angekündigt worden.