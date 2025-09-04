Puzzle Quest: Immortal Edition angekündigt

Publisher 505 Games und Entiwicklerstudio Infinity Plus 2 kündigen "Puzzle Quest: Immortal Edition" an. Bereits am 18. September können wir die überarbeitete Version des klassischen '3-Gewinnt'-Rollenspiels "Puzzle Quest", das bereits knapp 20 Jahre alt ist, auf den Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC neu erleben.

Über Puzzle Quest: Immortal Edition

"Das Original Match-3-Rollenspiel kehrt zurück! Puzzle Quest: Immortal Edition ist die ultimative Version des Klassikers – überarbeitet für eine neue Generation und randvoll mit Inhalten aus fast 20 Jahren Geschichte. Erlebe Puzzle Quest: Herausforderung der Kriegsherren, Rache des Seuchenfürsten und The Legend Returns erstmals in einem Paket.

Puzzle Quest: Immortal Edition kombiniert klassische Match-3-Rätsel mit spannendem Rollenspiel. Kombiniere drei oder mehr gleichfarbige Edelsteine in einer Reihe, um Mana zu erhalten, Gegner zu bekämpfen, Gegenstände und Belohnungen zu sammeln und in Missionen voranzukommen!

Erschaffe einen Helden, der Fähigkeiten und Zauber erlernt

Match-3-Kämpfe mit vielfältigen Gegnern verlangen nach verschiedenen Strategien

Erledige Missionen und Nebenmissionen

Triff auf Gefährten, die dir zur Seite stehen werden

Erlerne Zauber und sammle Gegenstände

Erbaue deine Zitadelle – füge Gebäude hinzu, die dir spezielle Kräfte verleihen

Fange Kreaturen, nutze sie als Reittiere und trainiere sie

Fange Monster und spiele das Forschen-Minispiel, um ihre Zauber zu erlernen

Entdecke versteckte Ruinen und erschaffe in deiner Zitadellenschmiede magische Gegenstände

Belagere Städte in ganz Etheria, um deine Domäne zu erweitern

Bist du der Herausforderung gewachsen? Stelle dein Kombinationsgeschick im Kampf gegen Monster und Bösewichte auf die Probe und rette das Königreich Etheria!"