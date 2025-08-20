PVKK erscheint im Sommer 2026

Das unabhängige Videospielstudio Bippinbits hat einen brandneuen Trailer zu "PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant" enthüllt, dem anstehenden planetaren Verteidigungssimulationsspiel. Erstmals auf der Eröffnungsshow ONL vorgestellt, können angehende Bunkerkommandanten eine vorzeitige Einweisung in "PVKK" mit neuen freigegebenen Informationen erhalten – noch vor der geplanten Veröffentlichung des Spiels im Sommer 2026.

Ihr nutzt das praktische Teleradio-Gerät im Bunker, um euch über die täglichen Ereignisse auf ihrem Planeten zu informieren, eure geistige Stärke bei vom Kommando genehmigten Prüfungen unter Beweis zu stellen, neue Gegenstände zu kaufen, die bequem in eurem Bunker geliefert werden – und sogar etwas Freizeit mit einem unterhaltsamen Minispiel im Retro-Stil zu verbringen (das Fans des vorherigen Titels Dome Keeper von Bippinbits wiedererkennen dürften).

Zudem erhalten Besucherdieses Jahr auf der gamescom vorab die Gelegenheit, die Demo von "PVKK" auf der Ausstellungsfläche des Indie Arena-Stands (Halle 10.2) vom 20. bis zum 24. August zu spielen. Fans können dort einen einzigartigen, immersiven Controller für das Spiel vorfinden und können taktile Schalter betätigen, mechanische Regler einstellen und die Flugbahn der riesigen Kanone im Spiel gewissenhaft ausrichten, um die angreifenden, interplanetaren Streitkräfte abzuwehren.

"PVKK" wird im Laufe des Jahres auch auf anderen internationalen Videospiel-Events mit einer spielbaren Demo vertreten sein, unter anderem auf der Tokyo Game Show.