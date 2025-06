Pyrene: Kostenloses Update

Das Indie-Studio Two Tiny Dice, das vom Indie Asylum-Kollektiv unterstützt wird, kündigt ein grosses Update für seinen Deckbuilding-Roguelike "Pyrene" an. Die kostenlose Erweiterung erscheint am 7. Juni um 19 Uhr und lädt euch dazu ein, eine neue Geschichte voller Geheimnisse, bretonischer Legenden und neuer Herausforderungen zu erkunden.

Die Ruhe des Dorfes Pyrene wird durch die Ankunft von Malo erschüttert, einem kleinen Jungen, der aus der versunkenen Stadt Ys gerettet wurde. Seine vermisste Grossmutter, die wandelnde Druidin Dahud, scheint das Herzstück eines uralten Geheimnisses zu sein. Dieses neue Kapitel nimmt euch mit auf eine Reise zu mythologischen Figuren wie dem Zauberer Merzhin, der Alchemistin Yuna und Ankou, der Personifizierung des Todes in der bretonischen Folklore.