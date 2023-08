Quake 2: Remaster erschienen

Was im Vorfeld schon als Gerücht zirkulierte, bewahrheitete sich gestern Abend im Rahmen der QuakeCon: Ein Remaster von "Quake 2" für PC und Konsolen. Schaut euch am besten sofort den zugehörigen Trailer an:

Konkret bekommen wir hier die volle Packung "Quake 2" geboten, also das Hauptspiel inklusive aller Erweiterungen und sogar einen neuen dritten DLC von Machine Games, den Machern von "Wolfenstein: The New Order". Audiovisuell wurde der Ego-Shooter natürlich auch der heutigen Zeit angepasst.

"Quake 2" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC verfügbar.