Entwickler FluidFury Interactive versorgt uns mit einem frischen Gameplay-Trailer zu "Quantic River". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eineinhalb Minuten lang demonstriert, was von "Quantic River" spielerisch zu erwarten ist. Dabei sind auch einige atmosphärische Sequenzen zu sehen, die ordentlich Lust auf mehr machen.

In "Quantic River" wird uns wilde Action in einem Cyberpunk-Setting geboten. Wir tauchen in eine lebendige Cyberpunk-Welt ein und erkunden dystopische Stadtlandschaften. Dieses Spiel bietet ein packendes Erlebnis, das hektische Action nahtlos mit tiefgreifender Erkundung kombiniert. Lasst euch von der künstlerischen Leitung mitreissen, die jedem Winkel seiner futuristischen Welt Leben einhaucht.

"Quantic River" ist für den PC in der Mache und momentan unterminiert. Eine Kickstarter-Kampagne soll schon bald starten.