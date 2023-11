Quantic River vorgestellt

Entwickler FluidFury Interactive kündigt "Quantic River" für den PC an. Was sich hinter dem Namen verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

In "Quantic River" wird uns wilde Action in einem Cyberpunk-Setting geboten. Wir tauchen in eine lebendige Cyberpunk-Welt ein und erkunden dystopische Stadtlandschaften. Dieses Spiel bietet ein packendes Erlebnis, das hektische Action nahtlos mit tiefgreifender Erkundung kombiniert. Lasst euch von der künstlerischen Leitung mitreissen, die jedem Winkel seiner futuristischen Welt Leben einhaucht.

"Quantic River" ist momentan unterminiert. Eine Kickstarter-Kampagne soll schon bald starten.