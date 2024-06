A Quiet Place: The Road Ahead angekündigt

Publisher Saber Interactive und Entwickler Stormind Games haben "A Quiet Place: The Road Ahead" offiziell vorgestellt. Bereits seit Oktober 2021 war ja bekannt, dass an einer Versoftung der entsprechenden Filme gearbeitet wird.

Bei "A Quiet Place: The Road Ahead" handelt es sich um ein Horrorspiel aus der Ego-Perspektive. Wir müssen uns darin, passend zur Filmvorlage, leise durch eine postapokalyptische Welt bewegen, welche von blutrünstigen Kreaturen bevölkert ist, die mit ihrem Gehör auf die Jagd gehen. Der Trailer zeigt uns, was wir uns spielerisch darunter vorzustellen haben und erinnert etwa an Genrekollegen wie "Outlast".

"A Quiet Place: The Road Ahead" wird noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC erscheinen. Weitere Versionen sind offenbar nicht angedacht.