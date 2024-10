Ungefährer Umfang von A Quiet Place: The Road Ahead

Saber Interactive und Stormind Games haben sich jetzt in Person von Produzent Alessio Alfonsi zum ungefähren Umfang von "A Quiet Place: The Road Ahead" geäussert. Demnach liegt dieser im genreüblichen Rahmen.

Konkret wird ein Durchgang in "A Quiet Place: The Road Ahead" etwa acht bis zwölf Stunden dauern. Dies ist abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad und der Tatsache, ob man alle Sammelobjekte finden will. Damit können nämlich Extras im Hauptmenü freigeschaltet werden.

Bei "A Quiet Place: The Road Ahead" handelt es sich um ein Horrorspiel aus der Ego-Perspektive. Wir müssen uns darin, passend zur Filmvorlage, leise durch eine postapokalyptische Welt bewegen, welche von blutrünstigen Kreaturen bevölkert ist, die mit ihrem Gehör auf die Jagd gehen.

"A Quiet Place: The Road Ahead" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.