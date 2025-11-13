Ratchet & Clank: Ranger Rumble enthüllt

Sony Interactive Entertainment und Entwickler Oh BiBi stellen uns "Ratchet & Clank: Ranger Rumble" für iOS und Android vor. Erste Informationen zu dem Projekt erfahren wir ebenfalls.

Zunächst zeigt uns ein Ankündigungstrailer bewegte Bilder aus "Ratchet & Clank: Ranger Rumble". Dabei bekommen wir hauptsächlich dessen zentrale Wesenszüge erklärt und flotte Gameplay-Sequenzen zu sehen.

"Ratchet & Clank: Ranger Rumble" bringt die allseits bekannte Actionreihe nämlich in ein neues Genre. Der kostenlose Mehrspieler-Arena-Shooter setzt dabei auf rasante Gefechte mit den typische überdrehten Waffen der Serie. Wir übernehmen darin die Rolle legendärer Helden mit individuellen Fähigkeiten und treten alleine oder im Team in Echtzeitduellen an. Der Humor, die Dynamik und der markante Stil des Universums bleiben hier erhalten, während kurze, intensive Matches für einen schnellen Spielfortschritt sorgen.

"Ratchet & Clank: Ranger Rumble" hat noch keinen konkreten Erscheinungstermin, soll aber schon bald verfügbar sein.