Ratchet & Clank: Ranger Rumble: Vorabregistrierung offen

Die Vorabregistrierung für "Ratchet & Clank: Ranger Rumble" ist weltweit im App Store und bei Google Play möglich. Der Free-to-Play-Multiplayer-Helden-Shooter bringt die Serie auf Mobilgeräte und wird von OH BIBI in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Insomniac Games entwickelt.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble

Im Spiel wählt ihr aus verschiedenen Helden, nutzt deren Fähigkeiten und setzt Waffen in Echtzeit-PvP-Arenakämpfen ein, die durch PvE-Elemente ergänzt werden. Zum Start bietet der Titel sechs Spielmodi, darunter Team-PvP-Kämpfe, PvE-Wellenkämpfe und einen Battle-Royale-ähnlichen Modus.

Wenn ihr euch vorab registriert, nehmt ihr an der Community-Belohnungskampagne teil. Jede Registrierung hilft dabei, globale Etappenziele zu erreichen und neue Belohnungen für alle freizuschalten. Dabei könnt ihr Qredits, Reebos und Raritanium für den Spielstart verdienen. Wird das finale Etappenziel erreicht, erhaltet ihr den "Clank Suit"-Skin (Clank-Anzug-Skin) für Widget.