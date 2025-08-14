Releasetermin für R-Type Delta: HD Boosted bekannt

City Connection und Clear River Games haben einen konkreten Erscheinungstermin für "R-Type Delta: HD Boosted" verkündet. Demnach wird es noch bis November dauern.

Konkret wird "R-Type Delta: HD Boosted" ab 20. November verfügbar sein. Als Plattformen gibt man PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC an. Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich hierbei um eine überarbeitete HD-Version von "R-Type Delta", das im Jahr 1998 für die PSone erschien.

Im Jahr 2164 angesiedelt, lässt uns "R-Type Delta" zwischen drei Raumjägern wählen - R-9, R-X und R-13 - welche jeweils eigene Kombinationen aus Wellenkanonen und Force-Modulen bieten. Herzstück des Titels ist das sogenannte "Dose System": Durch den Kontakt mit gegnerischem Beschuss lädt sich die Energieanzeige der Force-Einheit auf. Erreicht sie 100 Prozent, entfesselt das Schiff einen mächtigen Delta-Angriff, individuell angepasst an das zuvor ausgewählte Modell.

Die Entwicklung unter Hiroya Kita stellte das Team vor grössere Herausforderungen, vor allem das Umsetzen der etablierten 2D-Mechaniken in ein dreidimensionales Spielgefühl. Trotzdem gelang es, mit klarem Fokus auf Gameplay-Vielfalt und taktischer Tiefe ein solides, grafisch imposantes Erlebnis zu schaffen.