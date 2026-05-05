R-Type Dimensions III: Release-Update

"R-Type Dimensions III" wird wie geplant am 19. Mai 2026 digital erscheinen, sodass ihr ohne Verzögerung in die nächste Stufe der Shoot-’em-up-Reihe eintauchen könnt.

Aufgrund von anhaltenden globalen Fertigungs- und Logistikbeschränkungen verschiebt sich die physische Edition auf den 11. August 2026. ININ Games betont, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Produktionsstandards und die Produktqualität beizubehalten.

Um der Community für die Unterstützung zu danken, haben Vorbesteller die Möglichkeit, kostenlose digitale Zugangsschlüssel anzufordern. Damit könnt ihr bis zu fünf Tage vor dem offiziellen Start spielen. Es gelten plattformspezifische Bedingungen.

Die Collector’s Edition wurde auf ein Veröffentlichungsfenster im Winter 2026 verschoben, um einen erweiterten Produktionsprozess zu ermöglichen. Die in dieser Edition enthaltene Sammelfigur wird nun von Wētā Workshop gefertigt, um ein hochwertiges Sammlerstück zu bieten.

Zusätzlich hebt ININ Games einen Vorteil für Sammler der physischen Version hervor: Die Verkaufsversion wird die aktuelle Spielversion auf der Disc oder dem Modul enthalten, wodurch ein Day-One-Patch nicht erforderlich ist.

Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und Lieferkettenprobleme in der Branche bleibt ININ Games bestrebt, eine Erfahrung zu liefern, die das Erbe der "R-Type"-Reihe würdigt und Erwartungen erfüllt.