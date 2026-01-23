R-Type Dimensions III: Zweiter Trailer

ININ Games hat den zweiten offiziellen Trailer zu "R-Type Dimensions III" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns genau eine Minute lang neue Einblicke in "R-Type Dimensions III" geboten. Dabei hebt man unter anderem die grundsätzlichen Wesenszüge des Gameplays hervor und betont etwa, dass sich jeder Fehler des Spielers sofort negativ auswirken kann. Der mitunter treibende Soundtrack ist ebenfalls nicht zu verachten.

"R-Type Dimensions III" war im Dezember 2025 mit einem Trailer angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"R-Type Dimensions III" erscheint im Mai für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.