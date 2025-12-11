R-Type Dimensions III vorgestellt

ININ Games kündigt "R-Type Dimensions III" für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC an. Das Shoot'em-Up entsteht in Zusammenarbeit mit Tozai und Irem.

Einen packenden Trailer zu "R-Type Dimensions III" gibt es sogar jetzt schon zu sehen. Darin erklärt man uns über eine Minute lang die zentralen Wesenszüge des Titels und zeigt natürlich auch Gameplay daraus.

"R-Type Dimensions III" führt die traditionsreiche Shoot'em Up Reihe in eine zeitgemässe Form und verbindet gleichzeitig ihre ikonischen Arcade-Wurzeln mit komplett neu entwickelten Inhalten. ININ, Tozai und Irem arbeiteten dabei eng zusammen und erschufen eine moderne Neuinterpretation, welche jede Stufe, jeden Boss und jedes Angriffsmuster mit hochwertiger 3D-Grafik, verbesserten Animationen und detaillierten Umgebungen wiederbelebt.

Simultan bleibt die charakteristische Atmosphäre erhalten, da immer zwischen der originalgetreuen Präsentation und der aktuellen Fassung gewechselt werden kann. Auch Musik und Soundeffekte wurden vollständig rekonstruiert und bieten sowohl nostalgische Authentizität als auch eine neue akustische Perspektive.

Ergänzend umfasst der Titel neue Spielvarianten, lokale Koop-Möglichkeiten, überarbeitete Wertungs- und Überlebensmechaniken sowie vielfältige Komfortfunktionen und anpassbare Steuerungsoptionen. Zwei Kameraperspektiven sorgen desweiteren für zusätzliche Vielfalt.

"R-Type Dimensions III" erscheint im Mai 2026.