Ra Ra Boom angekündigt

Gylee Games hat "Ra Ra Boom" vorgestellt. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein erster Trailer.

Hier gibt es über eine Minute lang bewegte Bilde aus "Ra Ra Boom" zu sehen. Dabei bleibt auch die markante musikalische Untermalung des Materials längerfristig im Gedächtnis.

Inhaltlich kombiniert "Ra Ra Boom" klassischen Side-Scroller-Charme mit modernem Koop-Gameplay und inszeniert damit einen schrillen Actionmix aus Beat'em up und Shoot'em up. In einer Zukunft, in der eine ausser Kontrolle geratene KI die Erde verwüstet hat, stellen sich darin vier ausserirdische Ninja-Cheerleader dem drohenden Untergang entgegen - bewaffnet mit aufrüstbaren Fähigkeiten, präziser Kampfmechanik und einer kräftigen Portion Stil.

"Ra Ra Boom" erscheint im Sommer für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.