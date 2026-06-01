Ragnarok Console Project angekündigt

Die beiden Publisher Gravity und Daweon Game Media Lab sowie der Entwickler Waycoder stellen uns "Ragnarok Console Project" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC vor. Einen Trailer dazu hat man auch parat.

Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich bei "Ragnarok Console Project" um einen neues Titel, der auf dem "Ragnarok"-Franchise basiert, welcher mit dem MMORPG "Ragnarok Online" seinen Anfang nahm. In einer vertrauten und doch komplett neu interpretierten Welt sehen wir uns darin mit einer zerfallenden Realität und verborgenen Wahrheiten konfrontiert.

Ein Trailer stellt uns "Ragnarok Console Project" 32 Sekunden in bewegten Bildern vor. In dieser Zeit werden uns unter anderem die Spielwelt, das Setting und die Story nähergerbacht.

"Ragnarok Console Project" erscheint in dieser ersten Jahreshälfte 2027.