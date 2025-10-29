Raiden Fighters Remix Collection erscheint im Februar

Mit "Raiden Fighters Remix Collection" steht der nächste grosse Shoot’em-Up-Titel in den Startlöchern. Doch ehe wir uns in der Schweiz und dem restlichen Westen darüber freuen dürfen, wird das Spiel zunächst ausschliesslich in Japan veröffentlicht. Nun hat Entwickler Moss das offizielle Erscheinungsdatum genannt.

Ab dem 26. Februar dürfen sich alle interessierten Hobby-Pilotinnen und -Piloten hinter das Steuer eines Flugzeugs schwingen und anstürmenden Gegnerhorden den Garaus machen. Das Spiel selbst wird als klassische Standardfassung angeboten, wobei auch eine Special Edition geplant ist. Diese umfasst neben dem Spiel den Soundtrack, Acryl-Ständer und ein Strategiepapier.

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei "Raiden Fighters Remix Collection" um eine Sammlung früherer Spiele, die hierzulande vor allem unter dem Namen Raiden bekannt sind. Der Fokus liegt dabei jedoch auf den Spin-offs wie "Raiden Fighters" oder "Raiden Fighters Jet". Wie für eine solche Spielesammlung üblich dürfen die User das Spielgeschehen den eigenen Wünschen anpassen und verschiedene Bildschirmmodi wie CRT-Filter und Co. zuschalten.

Leider ist bislang nicht bekannt, wann "Raiden Fighters Remix Collection" den Weg in den Westen finden wird. Drücken wir die Daumen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird.