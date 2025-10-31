Raiden Fighters Remix Collection schafft den Sprung zu uns

Was wir uns vorgestern bereits in dieser Meldung erhofften, wurde inzwischen hochoffiziell bestätigt: So schafft die "Raiden Fighters Remix Collection" tatsächlich den Sprung nach Europa.

Konkret geben Publisher H2 Interactive und Entwickler Moss bekannt, dass die "Raiden Fighters Remix Collection" am 26. Februar 2026, also simultan zu Japan, auch hierzulande veröffentlicht wird. Als Plattformen gibt man PS4, PS5 und Switch an. Ein flotter japanischer Trailer zeigt jetzt schonmal, auf was wir uns freuen dürfen.

Die "Raiden Fighters Remix Collection" umfasst die japanischen und westlichen Versionen der Raiden-Ableger "Raiden Fighters", "Raiden Fighters 2: Operation Hell Dive" und "Raiden Fighters Jet", welche zwischen 1996 und 1998 erschienen sind, sowie frisch abgemischte Musikstücke.

Die Remixe bieten dabei insgesamt 30 Stage- und Boss-Themen aus allen drei Titeln. Zudem gibt es einen Sound-Player und die Möglichkeit, die Musik jeder Stage individuell anzupassen. Zu den beteiligten Künstlern zählen unter anderem Soshi Hosoi, Kazushi Turukubo und Yuki Arai. Darüber hinaus bietet man anpassbare Bildschirmhintergründe, einen für die Spielhalle typischen CRT-Filter und sogar einen Tate-Modus für vertikal gedrehte Monitore.