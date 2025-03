Raido Remastered: The Mystery of the Soulless Army erscheint im Sommer

Atlus gab heute bekannt, dass sein Action-RPG-Klassiker im Zeichen des Übernatürlichen "Raido Remastered: The Mystery of the Soulless Army" am 19. Juni auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und Xbox Series X|S erscheint.

"Raido Remastered: The Mystery of the Soulless Army" wurde während der heutigen Nintendo Direct angekündigt. Das in Japan entwickelte und vom ATLUS-Team mit grosser Sorgfalt und Konzentration entwofene Spiel ist ein originalgetreues Remaster des PlayStation 2-Action-RPGs Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army™. Das Spiel bietet ein überarbeitetes Kampfsystem, verbesserte Grafiken, eine vollständige Sprachausgabe der Hauptgeschichte und Verbesserungen der Lebensqualität, um das Spielerlebnis positiv zu beeinflussen.

In "Raido Remastered: The Mystery of the Soulless Army" tritt eine junge Frau mit der bizarren Bitte an das Narumi-Detektivbüro heran ... sie zu töten. Aber schon bald darauf wird das Mädchen entführt. Der als Teufelsbeschwörer aktive junge Detektiv Raidou Kuzunoha XIV. nimmt den Fall in Angriff. Seine Ermittlungen führen ihn durch die ganze Stadt, darunter auch ins Dunkle Reich, einem gefährlichen Ort zwischen der realen Welt und dem Dämonenreich.​ ​