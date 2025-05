Neuer Trailer zu Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Sega versorgt uns mit einem frischen Trailer zu "Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über fünf Minuten lang das Kampfsystem von "Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army" erklärt. Kleinere Story-Sequenzen bekommen wir in diesem Kontext ebenfalls gezeigt.

In "Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army" tritt eine junge Frau mit der bizarren Bitte an das Narumi-Detektivbüro heran ... sie zu töten. Aber schon bald darauf wird das Mädchen entführt. Der als Teufelsbeschwörer aktive junge Detektiv Raidou Kuzunoha XIV. nimmt den Fall in Angriff. Seine Ermittlungen führen ihn durch die ganze Stadt, darunter auch ins Dunkle Reich, einem gefährlichen Ort zwischen der realen Welt und dem Dämonenreich.​ ​

"Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army" erscheint im 17. Juni für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.