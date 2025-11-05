Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Demo für PS5, Switch 2 & PC kommt heute

Atlus hat eine Demo von "Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army" für PS5, Switch 2 und den PC in Aussicht gestellt. Der spielbare Appetithappen wird schon heute verfügbar sein.

Die Demo von "Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army" lässt uns das Spiel demnach bis zur zweiten Episode erleben. Den in diesem Zeitraum erzielten Fortschritt können wir in die Vollversion übernehmen, sofern wir uns später zum Kauf entschliessen. Unklar ist noch, ob auch die übrigen Plattformen irgendwann auch mit besagter Demo versorgt werden.

Gleichzeitig stimmt uns ein neuer Trailer 30 Sekunden lang auf die spielbare Demo von "Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army" ein. Darin bekommen wir hauptsächlich Gameplay aus dem Action-Rollenspiel gezeigt.

"Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army" ist seit 19. Juni für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.