Rail Estate fährt in den Bahnhof ein

Nur wenige Monate nach der ersten Präsentation im März dieses Jahres ist die Eisenbahn-Management-Simulation "Rail Estate" des Indie-Studios Holonautic für PC verfügbar. Der Titel, der ursprünglich als Multiplayer-Erfahrung angekündigt wurde, erscheint nun mit einer vollständigen, handlungsgetriebenen Einzelspieler-Kampagne und Herausforderungen, mehreren Mehrspielermodi sowie vollständiger Steam Deck- und Steam Machine-Unterstützung.

Als aufstrebender Eisenbahn-Tycoon übernehmt ihr in "Rail Estate" die Kontrolle über euer eigenes Eisenbahn-Management-Unternehmen, wobei es euer Ziel ist, eure Gegner zu überlisten und ein grosses Transportunternehmen des Landes zu werden. Indem ihr Gegner bei wichtigen Routen überbietet, Ressourcen verwaltet, Züge und Waggons aufrüstet und Strecken verbessert, vergrössert ihr euer Imperium und haltet gleichzeitig die Konkurrenz in Schach. Das Spiel wurde für Fans von Strategie- und Management-Simulationen entwickelt und verbindet Ressourcenmanagement mit schnellem Denken. Es bietet eine anspruchsvolle Einzelspieler-Kampagne, die euch vor die Aufgabe stellt, euch an dynamisches Terrain und Biome anzupassen, um hohe Gewinne zu erzielen, sowie "Jeder gegen Jeden"- und "Team gegen Team"-Mehrspielermodi für bis zu acht Personen.

Während der Entwicklung des Spiels sammelte das Team Feedback von euch, um eine Erfahrung zu schaffen, die sowohl RTS- als auch Management-Sim-Fans anspricht.

Die Veröffentlichung von Rail Estate am 16. Juli markiert einen wichtigen Meilenstein für Holonautic, bei dem das Team mit seinem ersten Nicht-VR-Titel experimentierte und ihn schliesslich auslieferte. Zur Ankunft des Spiels auf Steam sagte der Mitbegründer von Holonautic, Roger Küng: