Railroads Online terminiert

Astragon Entertainment hat ein konkretes Releasedatum für "Railroads Online" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis Dezember gedulden.

So ist "Railroads Online" ab 5. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar. Die Simulation war bereits im Juli vorgestellt worden.

"Railroads Online" versetzt uns in das sogenannte Goldene Zeitalter der Dampflokomotiven in Amerika und bietet die Möglichkeit, die Zukunft des Landes mitzugestalten. Ziel ist es, ein umfassendes Schienennetzwerk zu errichten und durch den Transport von Gütern Einnahmen zu generieren. Wir können dabei verschiedene, authentisch nachgebaute Dampflokomotiven steuern und die weiten Landschaften dreier grosser Karten erkunden: Lake Valley, Aurora Falls und Pine Valley.

"Railroads Online" bietet einen Einzelspieler- und einen Mehrspielermodus, in dem bis zu 15 Freunde gemeinsam spielen können. Im Mehrspielermodus können wir unsere Strategien abstimmen und kooperativ ein funktionierendes Schienennetz aufbauen oder unabhängig voneinander arbeiten. Die Physiksysteme der Unreal Engine 5 sorgen dabei für eine realistische Simulation, in der Kollisionen und Kräfte in Echtzeit dargestellt werden.