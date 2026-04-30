Rainbow Six Mobile: Neue Saison

Die neueste Saison von "Rainbow Six Mobile", "Trauma Front", ist da. Sie liefert neue Features, darunter eine neue Karte, einen neuen Operator, überarbeitete Spiellisten und saisonale Inhalte.

In der neuen Saison geht es darum, Stellung zu halten und intensive Feuergefechte zu überstehen. ​

Neue Karte: Haus

​Die Karte "Haus" ist nun offiziell in "Rainbow Six Mobile" verfügbar und bietet intensive Gefechte innerhalb eines typischen Vorstadthauses. Mit ihren engen Winkeln und kurzen Sichtlinien erfordert "Haus" kluge Rotationen, sorgfältiges Clearing und koordinierte Vorstösse. Unabhängig von der Rolle als Angreifer oder Verteidiger stellt "Haus" eine Karte mit hoher taktischer Tiefe und ausgeprägter Wiederspielbarkeit da. ​ ​## Neuer Operator: Doc

​Der mobile Kader erhält Verstärkung durch den neuen Verteidiger Doc. Als Support‑Operator verfügt Doc über die charakteristische Stim‑Pistole, die Heilungsdarts abfeuert und es ermöglicht, Verbündete aus der Distanz zu unterstützen, niedergeschlagene Teammitglieder wiederzubeleben oder sich selbst einen temporären Boost zu verschaffen. Man man auf der neuen Karte "Haus" auf einen Gegner trifft, kann ein wenig zusätzliche Gesundheit den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.